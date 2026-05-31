Во Франции после победы ПСЖ задержали 780 человек, пострадали 57 полицейских
Обстановка в Париже после победы ПСЖ.
Полиция Франции задержала 780 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших после победы «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Из них 457 помещены под стражу, сообщает Le Figaro со ссылкой на главу МВД Лорана Нуньеса.
Количество задержанных оказалось на 32% выше, чем в прошлом году, когда парижский клуб впервые завоевал этот трофей. По словам министра, пострадали 57 сотрудников правоохранительных органов. Всего травмы различной степени тяжести получили 219 человек, у восьмерых из них состояние оценивается как серьёзное.
Беспорядки охватили 71 город. В 15 из них отмечены случаи мародёрства. На парижской кольцевой дороге, затронутой погромами, ночью погиб 24-летний мужчина — он разбился на мотоцикле. В XVI округе столицы в драке ножевое ранение получил 17-летний подросток, он впал в кому.
Напомним, что накануне решающего матча Лиги чемпионов в венгерской столице подрались фанаты ПСЖ и лондонского «Арсенала». А после финального свистка уже в Париже начались стычки между поклонниками парижского клуба и полицией — болельщики забрасывали стражей порядка камнями и запускали в них фейерверки.
