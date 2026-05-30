30 мая, 15:09

Десятки фанатов ПСЖ и «Арсенала» подрались в Будапеште перед финалом ЛЧ

Фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку в Будапеште. Обложка © Х /BARRAS DEL MUNDO

Массовая потасовка между фанатов «ПСЖ» и «Арсенала» вспыхнула в Будапеште в ночь перед финалом Лиги чемпионов. В драке, по предварительным данным, сошлись около 30 человек.

Фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку в Будапеште. Видео © Х /BARRAS DEL MUNDO

Местные стражи порядка подняли архивы с уличных камер видеонаблюдения, чтобы установить зачинщиков. Двое граждан Великобритании уже задержаны за порчу автомобиля и нарушение общественного спокойствия.

Безопасность на решающем матче будут обеспечивать около 4 тысяч полицейских. Город наводнили порядка десяти тысяч болельщиков без билетов, и силовики всерьёз опасаются новых стычек и попыток прорыва на арену. Финал стартует 30 мая в 19:00 по московскому времени на стадионе «Ференц Пушкаш», и ворота «ПСЖ» с первых минут будет защищать россиянин Матвей Сафонов.

Юлия Сафиулина
