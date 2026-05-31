Дмитриев связал погромы фанатов ПСЖ в Париже с бесконтрольной иммиграцией в ЕС
Обложка © X / AnthoZ
Массовые беспорядки во французской столице после победы клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов стали последствием ошибок европейских бюрократов. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что власти ЕС не готовы признавать итоги своих решений.
«Бесконтрольная иммиграция — одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить», — написал глава РФПИ в X.
Напомним, в ночь перед финалом Лиги чемпионов в Будапеште произошла массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Арсенала». А в Париже после игры начались столкновения болельщиков ПСЖ с полицией. Фанаты запускали в силовиков фейерверки и бросали камни.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.