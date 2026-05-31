Во Франции число задержанных во время погромов после победы ПСЖ выросло до 416

Французская полиция задержала 416 человек во время беспорядков, которые начались в ряде городов страны после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса.

По словам министра, в парижской агломерации задержали 283 человека. Во время беспорядков пострадали семь сотрудников полиции. Массовые нарушения порядка начались после финала Лиги чемпионов. Парижский клуб в Будапеште обыграл лондонский «Арсенал».

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счётом 1:1. Победителя определила серия пенальти, где ПСЖ оказался сильнее — 4:3. Ворота французского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что в ночь перед финалом Лиги чемпионов в Будапеште произошла массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Арсенала». По предварительным данным, в ней участвовали около 30 человек. Двух граждан Великобритании задержали за порчу автомобиля и нарушение общественного порядка. В Париже после игры также начались столкновения фанатов ПСЖ с полицией. Болельщики запускали в силовиков фейерверки и бросали камни. Правоохранители в ответ применяли шашки со слезоточивым газом.