Взрывы, пожары, стычки с полицией: Париж празднует победу ПСЖ в ЛЧ, задержаны уже более 100 человек

Париж охватили беспорядки после финала Лиги чемпионов, в результате которых полиция задержала не менее 140 человек. По данным BFMTV, правоохранители провели более двух тысяч проверок и выписали десятки штрафов.

Во время рейдов были обнаружены и изъяты 24 файера, а также около сотни пиротехнических изделий. Всего после 2 216 проверок составлено 89 протоколов. Наиболее напряжённая обстановка сложилась в районе стадиона «Парк де Пренс» в XVI округе французской столицы. Как сообщает Le Figaro, там полиция удерживает около тысячи человек. Для пресечения беспорядков сотрудники время от времени используют слезоточивый газ. Участники столкновений возводят заграждения из городских прокатных велосипедов.

Последствия беспорядков затронули и другие районы Парижа. На Елисейских полях были сожжены шесть автомобилей и газетный киоск. Кроме того, повреждения получили булочная и ресторан, расположенные недалеко от домашней арены ПСЖ. Во время обеспечения безопасности ранения получил один из полицейских.

Ранее Life.ru писал, что массовая потасовка между фанатов «ПСЖ» и «Арсенала» вспыхнула в Будапеште в ночь перед финалом Лиги чемпионов. В драке, по предварительным данным, сошлись около 30 человек. Двое граждан Великобритании уже задержаны за порчу автомобиля и нарушение общественного спокойствия. В самом Париже начались столкновения фанатов ПСЖ с полицией. Болельщики стреляли в силовиков фейерверками и бросали камни. В ответ правоохранители применяли шашки со слезоточивым газом.