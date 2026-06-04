Жена украинского футболиста обвинила супругу Сафонова во вранье с флагом России
Обложка © Telegram/topolina
Роксана Малиновская, жена украинского футболиста «Дженоа» Руслана Малиновского, не поверила объяснениям супруги российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после истории с флагом России на финале Лиги чемпионов.
Речь идёт о видео, где Сафонова после победы «ПСЖ» вышла на поле с российским триколором. Позже она рассказала в своём телеграм-канале, что заранее купила флаг России, но Матвей забыл взять его на матч. В итоге на трибунах она собрала триколор из частей французского флага.
Видео © Telegram/topolina
Малиновская заявила, что не верит в версию о забытом флаге. По её словам, российский триколор якобы запрещён правилами.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ topolina_13
«Потому что российский флаг запрещён правилами! Не надо придумывать, что кто-то что-то забыл. Его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?» — грубо написала жена украинского футболиста.
Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» прошёл 30 мая в Будапеште. Парижане второй сезон подряд выиграли главный клубный турнир Европы, одолев лондонцев в серии пенальти — 4:3. Основное время завершилось вничью 1:1. После финального свистка российский вратарь Матвей Сафонов не смог сдержать слёз, позднее болельщики «ПСЖ» встретили его овациями во время празднования победы на домашнем стадионе.
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