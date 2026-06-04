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Регион
4 июня, 11:02

Жена украинского футболиста обвинила супругу Сафонова во вранье с флагом России

Обложка © Telegram/topolina

Обложка © Telegram/topolina

Роксана Малиновская, жена украинского футболиста «Дженоа» Руслана Малиновского, не поверила объяснениям супруги российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после истории с флагом России на финале Лиги чемпионов.

Речь идёт о видео, где Сафонова после победы «ПСЖ» вышла на поле с российским триколором. Позже она рассказала в своём телеграм-канале, что заранее купила флаг России, но Матвей забыл взять его на матч. В итоге на трибунах она собрала триколор из частей французского флага.

Видео © Telegram/topolina

Малиновская заявила, что не верит в версию о забытом флаге. По её словам, российский триколор якобы запрещён правилами.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ topolina_13

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ topolina_13

«Потому что российский флаг запрещён правилами! Не надо придумывать, что кто-то что-то забыл. Его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?» — грубо написала жена украинского футболиста.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» прошёл 30 мая в Будапеште. Парижане второй сезон подряд выиграли главный клубный турнир Европы, одолев лондонцев в серии пенальти — 4:3. Основное время завершилось вничью 1:1. После финального свистка российский вратарь Матвей Сафонов не смог сдержать слёз, позднее болельщики «ПСЖ» встретили его овациями во время празднования победы на домашнем стадионе.

Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом
Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом

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Николь Вербер
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