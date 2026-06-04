ПСЖ отказался от покупки Батракова

«Пари Сен-Жермен» отказался от покупки полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, несмотря на интерес своих скаутов. Об этом пишет Le Parisien.

По информации источника, французский клуб решил сосредоточиться на усилении других позиций. Приоритетными целями на лето названы 19-летний нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи и 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Батраков в этот список не попал.

Напомним, ранее появилась информация, что Алексей Батраков вступил в детальные переговоры с ПСЖ и может подписать контракт до старта чемпионата мира 2026 года. Ради сделки с парижанами российский футболист отклонил щедрое предложение «Галатасарая». Турецкий клуб обещал соглашение до 2030 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро ежегодно и подписным бонусом в пять миллионов.