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4 июня, 19:01

ПСЖ отказался от покупки Батракова

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

«Пари Сен-Жермен» отказался от покупки полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, несмотря на интерес своих скаутов. Об этом пишет Le Parisien.

По информации источника, французский клуб решил сосредоточиться на усилении других позиций. Приоритетными целями на лето названы 19-летний нападающий «Борнмута» Эли Жуниор Крупи и 18-летний вратарь «Милана» Алессандро Лонгони. Батраков в этот список не попал.

Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt
Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt

Напомним, ранее появилась информация, что Алексей Батраков вступил в детальные переговоры с ПСЖ и может подписать контракт до старта чемпионата мира 2026 года. Ради сделки с парижанами российский футболист отклонил щедрое предложение «Галатасарая». Турецкий клуб обещал соглашение до 2030 года с зарплатой в 4,5 миллиона евро ежегодно и подписным бонусом в пять миллионов.

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Юлия Сафиулина
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