Батраков отказался от турецких миллионов и начал активные переговоры с ПСЖ Сафонова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вступил в детальные переговоры с ПСЖ. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

При благоприятном развитии событий контракт может быть подписан до старта чемпионата мира 2026 года.

Из-за этого российский футболист отклонил очень выгодное предложение от «Галатасарая». Турецкая сторона пыталась перехватить спортсмена у французов. Ему обещали соглашение до 2030 года с ежегодной зарплатой в 4,5 млн евро и подписным бонусом в размере 5 млн.

Представители стамбульского коллектива даже планировали связаться с отцом Батракова, чтобы попросить его уговорить сына переехать в Турцию. Они заверяли, что хавбек — будущее их клуба и потенциальная замена Дрису Мертенсу.

Однако спортсмен ответил категоричным отказом. Своё решение он аргументировал тем, что приоритетом для него являются пять ведущих европейских лиг. К тому же переговорный процесс с ПСЖ идёт успешно и вышел на новую стадию. В настоящий момент функционеры изучают все детали для скорейшего перехода россиянина в европейский гранд.

Напомним, что за ПСЖ уже выступает вратарь Матвей Сафонов.