Матвей Сафонов вошёл в топ-10 лучших вратарей мира

Французское издание L'Équipe включило российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в топ-10 голкиперов мира. Выше него в рейтинге расположились Тибо Куртуа, Ян Облак, Джанлуиджи Доннарумма, Майк Меньян, Унаи Симон и Давид Райя.

17 мая Сафонов провёл весь матч против «Парижа» в чемпионате Франции. «ПСЖ» уступил со счётом 1:2: Брэдли Баркола открыл счёт на 50-й минуте, а Алимами Гори ответил дублем и принёс сопернику победу в добавленное время.

Несмотря на это поражение, «Пари Сен-Жермен» завершил сезон на первом месте в таблице Лиги 1. Команда набрала 76 очков в 34 встречах. Следующий важный матч парижане проведут 30 мая. «ПСЖ» сыграет с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Ранее Life.ru сообщал, что конкурент Сафонова из ПСЖ Люк Шевалье не вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира. В самый подходящий момент для получения игровой практики Шевалье оказался вне состава на несколько месяцев.