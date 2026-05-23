23 мая, 17:35

Сафонов и украинец Забарный проигнорировали рукопожатие на тренировке ПСЖ

Обложка © ТАСС / Егор Алеев, EPA / Lukasz Gagulski

Российский вратарь России Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный не пожали друг другу руки перед тренировочным двусторонним матчем французского клуба Пари Сен-Жермен.

Инцидент произошёл во время традиционного предматчевого рукопожатия перед началом игры, в которой футболисты были распределены по разным командам. По данным очевидцев и опубликованным в соцсетях кадрам, игроки проигнорировали друг друга и не обменялись рукопожатием.

ПСЖ проводила тренировочный матч в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов. Парижский клуб готовится к решающей встрече против лондонского «Арсенала», которая состоится 30 мая.

Ранее Life.ru сообщал, что конкурент Сафонова из ПСЖ Люк Шевалье не вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира. Шевалье несколько месяцев оставался без практики именно в тот момент, когда мог получить игровое время.

Полина Никифорова
