Сафонов и украинец Забарный проигнорировали рукопожатие на тренировке ПСЖ

Российский вратарь России Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный не пожали друг другу руки перед тренировочным двусторонним матчем французского клуба Пари Сен-Жермен.

Инцидент произошёл во время традиционного предматчевого рукопожатия перед началом игры, в которой футболисты были распределены по разным командам. По данным очевидцев и опубликованным в соцсетях кадрам, игроки проигнорировали друг друга и не обменялись рукопожатием.

ПСЖ проводила тренировочный матч в рамках подготовки к финалу Лиги чемпионов. Парижский клуб готовится к решающей встрече против лондонского «Арсенала», которая состоится 30 мая.

