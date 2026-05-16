Порноактриса пообещала Сафонову жаркую ночь за победу в ЛЧ, но нарвалась на жену

Актриса фильмов для взрослых Мэри Рок записала видеообращение к российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову перед финалом Лиги чемпионов. Девушка пообещала футболисту «жаркую ночь» за каждый сейв в решающем матче турнира.

На ситуацию с иронией отреагировала жена голкипера. В соцсетях она написала, что «жаркие ночи» для Сафонова — это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и сон в 23:30 перед утренней тренировкой.

Матвей Сафонов с женой Мариной. Фото © Telegram / Привет, это Марина

Напомним, ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов после ничьей с «Баварией» в ответной встрече полуфинала. По сумме двух матчей парижский клуб оказался сильнее — 6:5. В финале команда Сафонова сыграет с лондонским «Арсеналом», который обыграл «Атлетико Мадрид».