26 мая, 14:07

Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt

Обложка © пресс-служба ФК «Локомотив»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков возглавил список самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Данные публикует портал Transfermarkt. По подсчётам издания, стоимость спортсмена достигла показателя в 28 миллионов евро.

Следом за Батраковым в перечне идут полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и армянский хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. Их стоимость составляет 25 миллионов евро. Замыкает тройку нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин — игрок оценивается в 17 миллионов евро.

«Не деньги правят всем»: 20-летний Батраков отказался от баснословного контракта у саудитов

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков может перейти в «Пари Сен-Жермен», где уже выступает вратарь Матвей Сафонов. Парижане рассматривают трансфер 20-летнего хавбека уже этим летом. Сумма отступных может составить 16 миллионов евро. За «Локомотив» Батраков выступает с 2024 года, он провёл за клуб 79 матчей, забив 33 гола. По итогам 2025 года футболиста признали лучшим игроком.

