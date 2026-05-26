Батраков стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии Transfermarkt

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков возглавил список самых дорогих футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Данные публикует портал Transfermarkt. По подсчётам издания, стоимость спортсмена достигла показателя в 28 миллионов евро.

Следом за Батраковым в перечне идут полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк и армянский хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. Их стоимость составляет 25 миллионов евро. Замыкает тройку нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин — игрок оценивается в 17 миллионов евро.