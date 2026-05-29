Пруцев вернулся из «Локомотива» в «Спартак» после завершения аренды

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Полузащитник Данил Пруцев вернулся в московский «Спартак» после окончания арендного соглашения с «Локомотивом». Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников.

В клубе поблагодарили Пруцева за время, проведённое в команде, отметив его профессионализм, самоотдачу и яркую игру. Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявлял о заинтересованности в полном выкупе футболиста, однако договориться о трансфере сторонам не удалось.

Футболисту 26 лет, он перешёл в «Спартак» в 2022 году и провёл минувший сезон в аренде в «Локомотиве». В прошедшем чемпионате России полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи, завоевав вместе с командой бронзовые медали. Ранее Пруцев выступал за «Чертаново», самарские «Крылья Советов» и «Сочи».

