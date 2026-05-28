Квартальнов возвращается: Чемпионский «Локомотив» нашёл замену Хартли
Дмитрий Квартальнов подпишет контракт с «Локомотивом» по схеме «1+1»
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Дмитрий Квартальнов станет главным тренером ярославского «Локомотива», сообщил журналист Алексей Шевченко.
По его данным, соглашение будет рассчитано по схеме «1+1». Шевченко отметил, что специалист до последнего ждал предложения от минского «Динамо», однако в итоге должен продолжить карьеру в Ярославле.
В сезоне-2025/26 Квартальнов возглавлял минское «Динамо», с которым провёл лучший регулярный чемпионат в истории клуба. Команда заняла второе место в Западной конференции, прошла московское «Динамо» в первом раунде плей-офф, но затем уступила «Ак Барсу».
Для «Локомотива» это будет возвращение знакомого тренера: Квартальнов уже работал с ярославской командой с 2017 по 2019 год.
В минувшем сезоне «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, победив «Ак Барс» в финальной серии. После этого главный тренер Боб Хартли объявил о завершении карьеры, и клуб начал поиски нового наставника.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.