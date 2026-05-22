Специальная военная операция
22 мая, 09:50

Вратарь «Локомотива» Исаев признан MVP Кубка Гагарина-2026

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2025/26. При этом сам голкипер отнёсся к награде сдержанно, отметив, что командный успех для него важнее личных достижений.

«Неожиданно, просто делал свою работу. Рад, что получилось. Сил просто нет его поднимать. Следующий год? Будем работать, а там посмотрим. Последние секунды? Не переживал, не нервничал, просто делал свою работу. Получилось выиграть. Эмоции? На третий год в финале их просто нет уже», сказал Исаев в эфире «Матч-ТВ».

В решающем матче «Локомотив» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. В плей-офф Исаев провёл 22 игры, одержал 16 побед и пять раз сыграл «на ноль».

Отдельно внимание привлёк Георгий Иванов, получивший травму в четвёртой встрече серии и перенёсший операцию перед пятым матчем. Несмотря на это, он приехал на арену и наблюдал за игрой с трибун на костылях, оставаясь рядом с командой в чемпионский момент.

«Локо — чемпион»: Вся Россия поздравила ярославцев с победой в Кубке Гагарина

Напомним, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина 2026 года. В финальной серии ярославцы обыграли казанский «Ак Барс» со счётом 4-2 в серии. Шестой матч закончился победой гостей 3:2.

Полина Никифорова
