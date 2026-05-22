«Локо — чемпион»: Вся Россия поздравила ярославцев с победой в Кубке Гагарина

Мэр Ярославля Артём Молчанов поздравил хоккейный клуб «Локомотив» с завоеванием Кубка Гагарина. Он отметил невероятную самоотдачу, командный дух и спортивное мужество игроков.

«Локо — чемпион! Мы гордимся вами!» — написал глава города в соцсетях.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также выразил поздравления команде, тренерскому составу, руководству клуба, лично президенту ХК «Локомотив» Юрию Яковлеву и всем болельщикам.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в свою очередь назвал вторую подряд победу «Локомотива» в КХЛ показателем системной работы клуба и отметил высокий уровень финальной серии с «Ак Барсом».

«За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу. «Локомотив» заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России», — подчеркнул он.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что выиграть чемпионство при такой конкуренции невероятно сложно. Особые поздравления он выразил игрокам, выступавшим за сборную России.

Футбольный клуб «Локомотив» также присоединился к поздравлениям хоккеистов, отметив выдающийся успех коллег и пожелав новых спортивных побед.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил игроков, тренерский состав и болельщиков хоккейного «Локомотива» с завоеванием Кубка Гагарина, подчеркнув выдающееся выступление команды в турнире. Напомним, в финале КХЛ «Локомотив» одолел казанский «Ак Барс» и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина.