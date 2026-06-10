«Победа очумелая!»: Губерниев в восторге от игры сборной России против Тринидада
Дмитрий Губерниев иронично оценил победу России над сборной Тринидада и Тобаго
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной России над командой Тринидада и Тобаго. Яркий комментарий на эту тему он оставил в своих социальных сетях.
Губерниев похвалил смелую игру в атаке и яркий результат сборной. Он также с иронией отметил, что летом футболисты уходят в отпуск, а на чемпионат мира наша сборная не едет.
«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой», — написал комментатор.
Товарищеский матч прошёл в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился победой сборной России со счётом 3:0. Игру посетили 27 617 зрителей. Судьба встречи решилась уже в первом тайме. На 7-й минуте забил Мингиян Бевеев, а на 15-й — Александр Сильянов. Третий гол забил Алексей Батраков на 60-й минуте, в свой день рождения. Во втором тайме дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов — он вышел на замену.
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