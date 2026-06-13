Сборная США стартовала на домашнем ЧМ с разгромной победы над Парагваем

Сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу, обыграв команду Парагвая со счётом 4:1 в матче первого тура группового этапа. Встреча прошла в Инглвуде, штат Калифорния.

Американцы вышли вперёд уже на 7-й минуте благодаря автоголу полузащитника парагвайцев Дамьяна Бобадильи. Затем дубль оформил Фоларин Балоган (31-я минута, 45+5), став первым футболистом на турнире, которому удалось забить более одного мяча в одном матче. Точку в игре в компенсированное время поставил Джованни Рейна.

Единственный мяч сборной Парагвая во втором тайме забил Маурисио. За южноамериканскую команду также сыграл защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Он провёл на поле 79 минут и получил жёлтую карточку.

После первого тура США возглавили группу D. В следующем матче американцы встретятся с Австралией, а Парагвай сыграет против Турции.

А в предыдущем матче ЧМ по футболу, где встречались сборные Канады и Боснии и Герцеговины, был зафиксирован первый ничейный результат. Матч прошёл в Торонто. После этой игры обе команды набрали по одному очку и продолжают борьбу в группе В.