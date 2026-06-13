Анчелотти призвал сборную Бразилии не бояться страха перед стартом на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед стартовым матчем команды на чемпионате мира.

Специалист подчеркнул важность психологической готовности игроков и отметил, что определённый уровень страха перед игрой может быть полезен для концентрации.

«Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что перед тобой всего лишь кот», — сказал 67-летний Анчелотти.

В первом туре группового этапа бразильцы встретятся со сборной Марокко.