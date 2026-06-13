ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 23:05

Анчелотти призвал сборную Бразилии не бояться страха перед стартом на ЧМ-2026

Карло Анчелотти. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDRE COEHLO

Карло Анчелотти. Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDRE COEHLO

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями перед стартовым матчем команды на чемпионате мира.

Специалист подчеркнул важность психологической готовности игроков и отметил, что определённый уровень страха перед игрой может быть полезен для концентрации.

«Страх — это хорошо. Если идти без страха, можно столкнуться со львом, думая, что перед тобой всего лишь кот», — сказал 67-летний Анчелотти.

В первом туре группового этапа бразильцы встретятся со сборной Марокко.

Канада и Босния и Герцеговина выдали первую ничью ЧМ-2026
Канада и Босния и Герцеговина выдали первую ничью ЧМ-2026

Ранее Life.ru рассказывал, что главный тренер сборной ЮАР Уго Брос установил новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным специалистом, выводившим команду на матч турнира. В стартовой игре ЧМ-2026 против сборной Мексики 74-летний бельгиец в возрасте 74 лет и 62 дней превзошёл достижение немца Отто Рехагеля, который в 2010 году руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней. Впрочем, рекорд Броса длился недолго. В следующем матче на турнире сыграла сборная Чехии под руководством Мирослава Коубека, которому в сентябре исполнится 75 лет.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Карло Анчелотти
  • Бразилия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar