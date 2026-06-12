Сборная Республики Корея обыграла Чехию со счётом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Республики Корея обыграла Чехию со счётом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, который прошёл в Гвадалахаре. Исход встречи определился в заключительной части второго тайма.

Чехия вышла вперёд на 59-й минуте: Ладислав Крейчи завершил атаку и открыл счёт. Ответ Южной Кореи последовал на 67-й минуте — Хван Ин Бом восстановил равновесие. Победный мяч был забит на 80-й минуте: О Хён Гю вывел корейскую команду вперёд. Незадолго до этого Чехия отправила мяч в ворота соперника, однако гол Томаша Соучека не был засчитан из-за положения вне игры.

В группе A после первого тура по три очка набрали Южная Корея и Мексика. Во втором туре Южная Корея сыграет с Мексикой, Чехия встретится с ЮАР.

Ранее сборная Мексики успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года, обыграв команду ЮАР в первом матче турнира. Встреча состоялась на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико и закончилась со счётом 2:0 в пользу местной команды. Уже на девятой минуте Хулиан Киньонес открыл счёт. Во втором тайме мексиканцы упрочили своё преимущество благодаря голу Рауля Хименеса на 67-й минуте.