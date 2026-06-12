Хуго Брос стал самым возрастным главным тренером в истории чемпионатов мира
Уго Брос. Обложка © Х / Bafana Bafana
Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос установил новый рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным специалистом, выводившим команду на матч турнира.
В стартовой игре ЧМ-2026 против сборной Мексики 74-летний бельгиец в возрасте 74 лет и 62 дней превзошёл достижение немца Отто Рехагеля, который в 2010 году руководил сборной Греции в возрасте 71 года и 317 дней.
Впрочем, рекорд Броса окажется недолгим. Уже в ночь на 12 июня на турнире сыграет сборная Чехии под руководством Мирослава Коубека, которому в сентябре исполнится 75 лет. Затем планка поднимется ещё выше: 14 июня Кюрасао выведет на поле 78-летний Дик Адвокат.
Сам матч на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико завершился победой хозяев — сборная Мексики обыграла ЮАР со счётом 2:0. Счёт был открыт уже на 9-й минуте — отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество мексиканцев укрепил Рауль Хименес. Матч получился богатым на удаления: сборная ЮАР осталась вдесятером на 49-й минуте, а ближе к концовке встречи состав африканской команды сократился ещё на одного игрока. В компенсированное время красную карточку получил и футболист Мексики.
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