Адвокат Промеса попросил провести психиатрическую экспертизу футболиста

Адвокат бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса Герт-Ян Кнопс заявил о необходимости проведения психологической и психиатрической экспертизы футболиста. Соответствующее ходатайство было озвучено на предварительном судебном слушании в Нидерландах, пишет ANP.

По словам защитника, в настоящее время нет оснований говорить о наличии у спортсмена психического расстройства, однако обследование поможет получить более полное представление о его личности и состоянии. Адвокат также упомянул обстоятельства допросов Промеса в ОАЭ, которые, по его мнению, могли оказать влияние на футболиста.

Защита считает, что результаты возможной экспертизы могут иметь значение для рассмотрения уголовных дел, фигурантом которых является экс-игрок «Спартака».

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов добивается конфискации около 8 млн евро, которые, по версии следствия, Промес получил преступным путем и не задекларировал. Голландские сыщики убеждены, что нападающий утаил от фискалов гигантские суммы, полученные преступным путём. Вместе с ним по делу о контрабанде проходит двоюродный брат, которого следствие считает координатором поставок. С него требуют вернуть 62 тысячи евро.