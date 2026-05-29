Власти Нидерландов хотят отобрать у Промеса заработанные на наркотиках миллионы

Прокуратура Нидерландов хочет изъять у экс-спартаковца Квинси Промеса 8 миллионов евро, которые он, по версии обвинения, скрыл от налогов, торгуя наркотиками. О финансовых претензиях к футболисту сообщил Telegraaf.

Голландские сыщики убеждены, что нападающий утаил от фискалов гигантские суммы, полученные преступным путём. Вместе с ним по делу о контрабанде проходит двоюродный брат, которого следствие считает координатором поставок. С него требуют вернуть 62 тысячи евро.

Окружной суд Амстердама признал его виновным по двум уголовным делам: за вооружённое нападение с ножом на того самого двоюродного брата Промес получил полтора года тюрьмы, а за контрабанду наркотиков — целых шесть лет. Адвокаты подали апелляцию, но пока безуспешно. Рассмотрение дела затянулось, и апелляционная инстанция перенесла его на 2026 год. Теперь к внушительному тюремному сроку добавились и гигантские финансовые претензии.

Ранее апелляционный суд Амстердама отказался выпустить Промеса из-под стражи. Футболист мотивировал своё прошение тем, что ему необходимо содержать пятерых детей, а для этого нужно вновь начать играть в футбол. Однако судьи сочли доводы неубедительными.