Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 13:00

Власти Нидерландов хотят отобрать у Промеса заработанные на наркотиках миллионы

Прокуратура Нидерландов требует взыскать с Промеса 8 миллионов евро за наркотики

Квинси Промес. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Квинси Промес. Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Прокуратура Нидерландов хочет изъять у экс-спартаковца Квинси Промеса 8 миллионов евро, которые он, по версии обвинения, скрыл от налогов, торгуя наркотиками. О финансовых претензиях к футболисту сообщил Telegraaf.

Голландские сыщики убеждены, что нападающий утаил от фискалов гигантские суммы, полученные преступным путём. Вместе с ним по делу о контрабанде проходит двоюродный брат, которого следствие считает координатором поставок. С него требуют вернуть 62 тысячи евро.

Окружной суд Амстердама признал его виновным по двум уголовным делам: за вооружённое нападение с ножом на того самого двоюродного брата Промес получил полтора года тюрьмы, а за контрабанду наркотиков — целых шесть лет. Адвокаты подали апелляцию, но пока безуспешно. Рассмотрение дела затянулось, и апелляционная инстанция перенесла его на 2026 год. Теперь к внушительному тюремному сроку добавились и гигантские финансовые претензии.

Экс-футболист «Спартака» Промес признался, что напал на брата с ножом
Экс-футболист «Спартака» Промес признался, что напал на брата с ножом

Ранее апелляционный суд Амстердама отказался выпустить Промеса из-под стражи. Футболист мотивировал своё прошение тем, что ему необходимо содержать пятерых детей, а для этого нужно вновь начать играть в футбол. Однако судьи сочли доводы неубедительными.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Квинси Промес
  • нидерланды
  • ФК Спартак
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar