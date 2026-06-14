ФИФА потребовала от сборной Сенегала убрать звезду с формы на матчах ЧМ
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Сборная Сенегала вслед за Египтом получила от Международной федерации футбола требование убрать звезду с эмблемы на форме в ходе матчей чемпионата мира. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Микки Джуниор.
Как гласят правила ФИФА, команды могут использовать звёзды только во время товарищеских матчей и отборочных соревнований, однако в финальных сериях они допускаются лишь за победу на чемпионате мира. Национальная сборная Сенегала сыграет в группе I — с Францией, Норвегией и Ираком.
Напомним, то же не понравилось ФИФА в форме сборной Египта. Семь звёзд символизируют рекордное количество побед страны на Кубке африканских наций.
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