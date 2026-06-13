ФИФА заставила сборную Египта срочно менять форму перед мундиалем

ФИФА попросила сборную Египта изменить форму перед началом чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщают Daily Sports и журналист Майки Джуниор.

Причина — семь звёзд над логотипом, которые символизируют рекордное количество побед Египта на Кубке африканских наций (7 титулов). По правилам ФИФА, звёзды на футболке разрешены только за победы на мировых первенствах.

Кроме того, организация попросила убрать золотой цвет, которым наносятся имена и номера игроков. Он не соответствует стандартам брендинга и читаемости.

Египет был не единственной сборной, кого заставили менять форму. ФИФА потребовала от Гаити сменить дизайн футболок перед стартом ЧМ-2026. Претензии вызвали иллюстрации к битве за независимость 1803 года и изображение флага страны.