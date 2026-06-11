Гаитян заставили сменить форму перед ЧМ из-за рисунка о битве за независимость

ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн игровой формы за несколько дней до первого матча команды на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает The Guardian.

Претензии вызвали иллюстрации на экипировке. Они отсылали к битве при Вертьере 1803 года, которая стала одним из ключевых событий в борьбе Гаити за независимость.

Также вопросы у ФИФА вызвало использование флага страны в оформлении формы.

Компания Saeta, которая производила экипировку, заявила, что дизайн создавался несколько месяцев вместе с Федерацией футбола Гаити. По словам производителя, форма задумывалась как дань уважения стойкости гаитянского народа и не несла политического подтекста.

Сборная Гаити вышла на чемпионат мира впервые с 1974 года. До запрета команда уже успела сыграть в спорной форме товарищеские матчи против Новой Зеландии и Перу.

На официальной фотосессии ФИФА во вторник футболисты Гаити уже появились в форме без запрещённых иллюстраций.

Чемпионат мира 2026 года станет для команды историческим турниром: Гаити возвращается на мировое первенство спустя более чем полвека.