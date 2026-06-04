Жёлтая футболка раздора: Как форма сборной Колумбии стала политическим символом

В Колумбии перед чемпионатом мира разгорелся спор вокруг жёлтой формы национальной футбольной сборной. Обычно она считается символом единства страны, но теперь часть общества увидела в ней атрибут правой президентской кампании.

По данным The New York Times, сторонники кандидата Абелардо Де Ла Эсприэльи массово вышли в футболках сборной на митинги и участки для голосования. Сам политик заранее призывал их надевать национальную форму в последние дни кампании.

Де Ла Эсприэлья, которого поддержал президент США Дональд Трамп, вышел во второй тур выборов против левого кандидата Ивана Сепеды. Теперь в стране почти одновременно проходят две эмоциональные кампании: финальное голосование и участие Колумбии в чемпионате мира.

Сепеда обвинил соперника в том, что тот «украл» национальную футболку ради политической выгоды. Федерация футбола Колумбии также выступила против использования образа сборной в политическом противостоянии.

Для многих колумбийцев жёлтая форма — не просто спортивная одежда. Её называют la amarilla, «жёлтая», и связывают с матчами сборной, семейными просмотрами, уличными праздниками и редкими моментами национального единения.

Но теперь часть жителей считает, что символ стал партийным маркером. Одни говорят, что футболку может носить любой гражданин, другие опасаются, что она начнёт ассоциироваться только с правыми сторонниками Де Ла Эсприэльи.

NYT сравнивает ситуацию с Бразилией, где жёлто-зелёная форма сборной во времена Жаира Болсонару тоже стала политическим знаком. После этого многие либеральные болельщики перестали носить её, чтобы их не приняли за сторонников правого движения.

В Колумбии спор может только усилиться: второй тур выборов совпадает с выступлением сборной на чемпионате мира. И теперь обычная футбольная майка оказалась не просто одеждой болельщика, а символом борьбы за то, кому принадлежит образ страны.

Ранее футбольная федерация Аргентины выпустила ролик со игроками национальной сборной под трек «Патрики» российского рэпера Nasty Babe. В комментариях тут же отметили хороший музыкальный вкус авторов ролика. Сам Nasty Babe, явно вдохновлённый таким поворотом, пообещал посвятить аргентинцам свой следующий трек.