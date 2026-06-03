«Пора защищать то, что наше»: Сборная Аргентины выбрала трек российского рэпера для видео перед ЧМ

Футбольная федерация Аргентины выпустила ролик со игроками национальной сборной под трек «Патрики» российского рэпера Nasty Babe. Видео появилось в соцсетях с подписью: «Пора защищать то, что наше».

Футбольная федерация Аргентины использовала в ролике песню «Патрики» российского исполнителя Nasty Babe. Видео © Х / AFA India Official

В комментариях тут же отметили хороший музыкальный вкус авторов ролика. Сам Nasty Babe, явно вдохновлённый таким поворотом, пообещал посвятить аргентинцам свой следующий трек. Коллаборация российского рэпа и южноамериканского футбола получилась неожиданной, но явно удачной.

Nasty Babe (настоящее имя — Александр Дилшодович Салахитдинов) — это российский рэпер и автор песен, родившийся 4 марта 2002 года в Узбекистане и получивший широкую известность как артист лейбла Pravda Music. Его карьера началась со случайного предложения друга, но уже в 2021 году совместный трек «Ябадабаду» попал в топ-чарты, а последующие синглы, включая «Фонари» и «Мона Лиза», принесли ему статус одной из восходящих звезд русскоязычного рэпа.

Напомним, сборной Аргентине совсем скоро предстоит защищать титул чемпионов мира, добытый четыре года назад. На групповом этапе Лионель Месси и партнёры сыграют против Австрии, Иордании и Алжира.