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Регион
11 июня, 13:46

Сборная России обогнала Польшу и поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола, поднявшись с 36-й на 35-ю строчку, тем самым обогнав Польшу. Соответствующая информация появилась на официальном портале ФИФА.

Теперь в активе подопечных тренера Валерия Карпина 1529,6 балла. Последние три товарищеские встречи принесли команде две победы и одно поражение.

Мировая верхушка рейтинга тоже слегка перетасовалась. Лидером теперь является Аргентина, которая поднялась с третьего места, обогнав Испанию и Францию. Испанцы расположились вторыми, а французы потеряли одну позицию и теперь замыкают тройку.

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Напомним, в конце мая россияне уступили египтянам на их поле — исход встречи решил единственный гол. А вот июньские матчи дома сложились гораздо удачнее: сначала волгоградские зрители увидели три безответных мяча в ворота Буркина-Фасо, а затем в Калининграде была разгромлена сборная Тринидада и Тобаго с тем же счётом.

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Юлия Сафиулина
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