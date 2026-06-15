Чище, чем в операционной: Японцы превратили стадион ЧМ в стерильную зону после матча

Японские болельщики снова удивили мир на чемпионате мира 2026 года. После матча с Нидерландами они не ушли сразу, а остались убирать мусор на трибунах.

Японские болельщики снова удивили мир уборкой трибун после матча ЧМ-2026. Видео © Х / FIFAcom

Игра прошла в ночь на 15 июня и закончилась со счётом 2:2, но запомнился матч не только этим. Сразу после финального свистка японцы достали пакеты и начали собирать мусор. Видео быстро разлетелось по соцсетям и опять вызвало восхищение.

Интересно, что фанаты пришли на стадион уже с синими пакетами — они использовали их как атрибут поддержки во время игры. После матча пакеты уже пригодились для уборки. Для японских фанатов это уже привычка на крупных турнирах. Они убирают трибуны после каждого матча своей сборной — неважно, выиграли они или проиграли. Так было и на чемпионате мира 2018 года в России, и в Катаре в 2022 году.

Пользователи Интернета вновь восхитились японцами. Многие отмечают, что их привычка убирать за собой стала такой же узнаваемой, как и сама сборная. Шутят, что после матчей с участием Японии сотрудникам стадиона остаётся только закрыть двери и выключить свет. Пример японских болельщиков уже не раз называли образцовым.

Ранее стало известно, что сборная Швеции разгромила команду Туниса со счётом 5:1 в первом туре чемпионата мира 2026 года. Матч прошёл в Мексике. Лучшим игроком встречи стал Ясин Аяри — он забил два гола. Ещё по голу забили Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Тунисцы ответили только одним мячом — отличился Омар Рекик.