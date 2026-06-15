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15 июня, 04:21

Швеция разгромила Тунис на старте чемпионата мира по футболу

Обложка © Х / Svensk Fotboll

Обложка © Х / Svensk Fotboll

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Туниса со счётом 5:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Мексике.

Главным героем матча стал Ясин Аяри, оформивший дубль. Также в составе шведов отличились Александер Исак, Виктор Дьёкереш и Маттиас Сванберг. Единственный гол у тунисцев забил Омар Рекик.

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Благодаря победе сборная Швеции возглавила таблицу группы F. В другом матче квартета Нидерланды и Япония сыграли вничью — 2:2.

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Артём Гапоненко
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