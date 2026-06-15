Япония и Нидерланды поделили очки в матче ЧМ-2026

Сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью со счётом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Далласе (штат Техас, США).

Счёт в матче открыли голландцы: отличился Вирджил ван Дейк на 50-й минуте. Япония быстро ответила — Кэйто Накамура сравнял счёт на 57-й минуте. На 64-й минуте Крисенсио Саммервилл вновь вывел Нидерланды вперёд, однако удержать победу европейской команде не удалось: Даити Камада забил на 89-й минуте и принёс Японии ничью.

Обе сборные выступают в группе F и после первого тура набрали по одному очку. В этом квартете также играют команды Швеции и Туниса, их матч состоится позднее.

Во втором туре Нидерланды 20 июня встретятся со Швецией, а Япония 21 июня сыграет с Тунисом.

Ранее сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счётом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный мяч сборной Кюрасао забил Ливано Комененсия.