13 сборных ЧМ-2026 ответили Чеферину на критику расширения турнира

Тринадцать национальных федераций, чьи команды сыграют на чемпионате мира 2026 года, выпустили совместное заявление. Они отреагировали на слова президента УЕФА Александера Чеферина. Глава европейского футбола ранее утверждал, что увеличение числа участников мундиаля до 48 приведет к появлению скучных и неинтересных матчей.

Футбольные союзы сочли такие высказывания проявлением неуважения. Под официальным обращением поставили подписи представители Алжира, Гаити, Ганы, ДР Конго, Египта, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуара, Кюрасао, Марокко, Сенегала, Туниса, Узбекистана и ЮАР.

Авторы письма отметили, что для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана выход на мундиаль стал историческим достижением. Для таких стран как Конго и Гаити возвращение на главную арену после долгого перерыва имеет особое значение для миллионов фанатов.

«Предположение, что эти матчи в какой-то мере менее важны, глубокое разочаровывает и не учитывает усилий, жертв и стремлений игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру», — говорится в письме.

Федерации напомнили, что футбол не принадлежит узкой группе государств. Чемпионат мира остаётся главным турниром планеты именно благодаря объединению разных культур и традиций. Участники подчеркнули, что каждая страна, прошедшая отбор, заслуживает уважения и получила свое место по праву.

Организаторы категорически отвергли комментарии президента УЕФА. Они подтвердили уверенность в том, что развитие игры должно создавать новые возможности и вдохновлять молодые поколения.

«Мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу уверенность в том, что развитие футбола должно и впредь создавать возможности, вдохновлять новые поколения», — заявили участники.