Германия разгромила дебютанта ЧМ сборную Кюрасао со счётом 7:1

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао со счётом 7:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Хьюстоне (США).

В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный мяч сборной Кюрасао забил Ливано Комененсия.

Для Кюрасао этот матч стал дебютным на чемпионатах мира. Команду возглавляет бывший главный тренер сборной России и петербургского «Зенита» Дик Адвокат. Кроме того, Кюрасао представляет страну с самым небольшим населением среди всех участников мировых первенств в истории турнира.

После первого тура Германия с тремя очками возглавила группу E. В квартете также выступают сборные Эквадора и Кот-д’Ивуара, которые проведут очную встречу в ночь на 15 июня по московскому времени.

Во втором туре немцы 20 июня сыграют с Кот-д’Ивуаром, а Кюрасао в ночь на 21 июня встретится со сборной Эквадора.

Ранее сборная Шотландия обыграла команду Гаити в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском городе Фоксборо и закончилась со счётом 1:0.