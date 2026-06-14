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14 июня, 18:27

Легендарный Нойер вышел на свой первый матч в рамках ЧМ-2026 и уже установил два рекорда

Нойер стал вторым вратарём в истории, сыгравшим на пяти ЧМ по футболу

Мануэль Нойер. Обложка © ТАСС / DPA / Picture-alliance / Federico Gambarini

Мануэль Нойер. Обложка © ТАСС / DPA / Picture-alliance / Federico Gambarini

Немецкий голкипер Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на игру первого тура группового этапа против Кюрасао. Этот матч стал для вратаря пятым чемпионатом мира в карьере.

По данному показателю он на несколько дней останется единоличным рекордсменом. Лионель Месси и Криштиану Роналду, у которых также по пять участий в мундиалях, ещё не появлялись на поле в рамках текущего турнира.

Тем же вечером Нойер переписал ещё одно достижение. Он превзошёл результат Лотара Маттеуса и стал самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, выходившим на крупном международном соревновании.

На момент игры вратарю было 40 лет и 79 дней. Предыдущее достижение принадлежало Маттеусу, которому во время матча Евро-2000 против Португалии исполнилось 39 лет и 91 день.

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Напомним, что на чемпионате мира 2026 года стартовали матчи групповой стадии, и в первом туре сборная Германии встречается с командой Кюрасао. Игра началась в 20:00 по Москве на арене «Хьюстон-стейдиум» в Хьюстоне, обслуживает поединок марокканская бригада арбитров во главе с Джалалом Джайедом, этот матч стал первым для обеих команд на турнире.

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Юрий Лысенко
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