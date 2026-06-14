Вернувшаяся на ЧМ спустя 20 лет Шотландия стартовала с победы над Гаити

Сборная Шотландия обыграла команду Гаити в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском городе Фоксборо и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол в игре на 28-й минуте забил Джон Макгинн. Этот мяч стал историческим для игрока — он установил рекорд как самый возрастной (31 год 238 дней) автор гола сборной Шотландии на чемпионатах мира, превзойдя достижение Кенни Далглиша, державшееся с 1982 года.

Для сборной Гаити этот чемпионат мира стал лишь вторым в истории участия — ранее команда выступала на мировом первенстве в 1974 году. Шотландия, в свою очередь, вернулась на турнир впервые с 1998 года.

В этой же группе ранее Бразилия и Марокко сыграли вничью. В следующем туре шотландцы встретятся с Марокко, а Гаити — с Бразилией.