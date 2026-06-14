ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 03:26

Вернувшаяся на ЧМ спустя 20 лет Шотландия стартовала с победы над Гаити

Обложка © Х / Scotland National Team

Обложка © Х / Scotland National Team

Сборная Шотландия обыграла команду Гаити в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском городе Фоксборо и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол в игре на 28-й минуте забил Джон Макгинн. Этот мяч стал историческим для игрока — он установил рекорд как самый возрастной (31 год 238 дней) автор гола сборной Шотландии на чемпионатах мира, превзойдя достижение Кенни Далглиша, державшееся с 1982 года.

Для сборной Гаити этот чемпионат мира стал лишь вторым в истории участия — ранее команда выступала на мировом первенстве в 1974 году. Шотландия, в свою очередь, вернулась на турнир впервые с 1998 года.

Катар на последних секундах вырвал ничью у Швейцарии и набрал первое очко на ЧМ
Катар на последних секундах вырвал ничью у Швейцарии и набрал первое очко на ЧМ

В этой же группе ранее Бразилия и Марокко сыграли вничью. В следующем туре шотландцы встретятся с Марокко, а Гаити — с Бразилией.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • шотландия
  • гаити
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar