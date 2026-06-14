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13 июня, 21:25

Катар на последних секундах вырвал ничью у Швейцарии и набрал первое очко на ЧМ

Обложка © Х / Qatar Football Association

Обложка © Х / Qatar Football Association

Сборные Швейцарии и Катара сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Швейцария вышла вперёд в первом тайме: на 17-й минуте Брель Эмболо реализовал пенальти, который стал первым на турнире. Однако удержать преимущество команда не смогла — Катар сравнял счёт уже в компенсированное время, отличился Буалем Хухи на 90+4-й минуте, позволив своей сборной набрать первое очко в истории чемпионатов мира.

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В группе B ранее сборные Канады и Боснии и Герцеговины также сыграли вничью — 1:1. Таким образом, все команды квартета набрали по одному очку.

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Артём Гапоненко
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