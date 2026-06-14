Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко в матче ЧМ‑2026

Сборные Бразилии и Марокко сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси, и завершилась со счётом 1:1.

Марокканцы открыли счёт на 21-й минуте усилиями Исмаэля Сайбери. Бразильская команда ответила точным ударом Винисиуса на 32-й минуте. Для нападающего этот матч стал 50-м в составе национальной сборной.

В стартовом составе бразильцев вышел защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, который провёл на поле все 90 минут. Его одноклубник Луис Энрике появился на замену во втором тайме. Оба игрока не отметились результативными действиями.

Обе сборные продолжают борьбу в группе С, где также выступают команды Гаити и Шотландии.

Ранее сборные Швейцарии и Катара сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1. Швейцария вышла вперёд в первом тайме: на 17-й минуте Брель Эмболо реализовал пенальти, который стал первым на турнире. Однако удержать преимущество команда не смогла — Катар сравнял счёт уже в компенсированное время, отличился Буалем Хухи на 90+4-й минуте.