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13 июня, 12:57

Босая девушка вместо президента: Шейнбаум отдала билет на ЧМ юной футболистке и устроила народный праздник

Президент Мексики объяснила отказ от VIP-билета на открытие ЧМ высокими ценами

Клаудия Шейнбаум. Обложка © ТАСС / ZUMA

Клаудия Шейнбаум. Обложка © ТАСС / ZUMA

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объяснила своё отсутствие на трибунах стадиона «Ацтека» во время стартового поединка мундиаля против ЮАР. В ходе пресс-конференции глава государства заявила, что пропуск на игру был неподъёмным для большинства сограждан, а она предпочла передать приглашение молодой поклоннице футбола.

Ценовая политика турнира действительно стала камнем преткновения. Средняя стоимость билета в Мексике достигает трёх тысяч долларов, что равняется примерному месячному заработку абсолютного большинства местных жителей. Шейнбаум добавила, что позволить себе такие траты способны очень немногие.

Как выяснил The Guardian, заветное место в VIP-ложе заняла Йолетт Сервантес Куакеуа, победившая в общенациональном конкурсе, организованном правительством. Девушка, представительница коренного народа науа из штата Веракрус, отправила на конкурс набравший популярность ролик, где в национальном платье босиком виртуозно чеканит мяч. Ей удалось обойти около тысячи финалистов со всей страны.

В том видео спортсменка рассказывает, что в восьмилетнем возрасте выиграла поэтическое состязание и съездила в Испанию на футбол. С той поездки она забыла о стихах и полностью посвятила себя тренировкам с отцом, научившись набивать снаряд до четырёх тысяч раз подряд.

Анонсируя розыгрыш приглашения в марте, мексиканский лидер назвала его способом расширить права и возможности девушек. По её словам, на протяжении долгих лет женщинам закрывали дорогу в судейство, спорт и журналистику, а теперь власти намерены распахнуть эти двери.

Сам матч Шейнбаум в итоге смотрела в компании сотен болельщиков на одной из 18 общественных площадок для просмотра, развёрнутых столичной администрацией по всему Мехико.

Американцам вместо гола Мексики на матче открытия ЧМ показали рекламу Adidas
Американцам вместо гола Мексики на матче открытия ЧМ показали рекламу Adidas

Напомним, что сборная Мексики уверенно дебютировала на домашнем чемпионате мира 2026 года. В стартовой встрече турнира хозяева переиграли команду ЮАР со счётом 2:0 на поле легендарного стадиона «Ацтека» в Мехико. Уже на 9-й минуте Хулиан Киньонес вывел мексиканцев вперёд, а во втором тайме на 67-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество.

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Юрий Лысенко
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