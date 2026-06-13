Босая девушка вместо президента: Шейнбаум отдала билет на ЧМ юной футболистке и устроила народный праздник

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объяснила своё отсутствие на трибунах стадиона «Ацтека» во время стартового поединка мундиаля против ЮАР. В ходе пресс-конференции глава государства заявила, что пропуск на игру был неподъёмным для большинства сограждан, а она предпочла передать приглашение молодой поклоннице футбола.

Ценовая политика турнира действительно стала камнем преткновения. Средняя стоимость билета в Мексике достигает трёх тысяч долларов, что равняется примерному месячному заработку абсолютного большинства местных жителей. Шейнбаум добавила, что позволить себе такие траты способны очень немногие.

Как выяснил The Guardian, заветное место в VIP-ложе заняла Йолетт Сервантес Куакеуа, победившая в общенациональном конкурсе, организованном правительством. Девушка, представительница коренного народа науа из штата Веракрус, отправила на конкурс набравший популярность ролик, где в национальном платье босиком виртуозно чеканит мяч. Ей удалось обойти около тысячи финалистов со всей страны.

В том видео спортсменка рассказывает, что в восьмилетнем возрасте выиграла поэтическое состязание и съездила в Испанию на футбол. С той поездки она забыла о стихах и полностью посвятила себя тренировкам с отцом, научившись набивать снаряд до четырёх тысяч раз подряд.

Анонсируя розыгрыш приглашения в марте, мексиканский лидер назвала его способом расширить права и возможности девушек. По её словам, на протяжении долгих лет женщинам закрывали дорогу в судейство, спорт и журналистику, а теперь власти намерены распахнуть эти двери.

Сам матч Шейнбаум в итоге смотрела в компании сотен болельщиков на одной из 18 общественных площадок для просмотра, развёрнутых столичной администрацией по всему Мехико.

Напомним, что сборная Мексики уверенно дебютировала на домашнем чемпионате мира 2026 года. В стартовой встрече турнира хозяева переиграли команду ЮАР со счётом 2:0 на поле легендарного стадиона «Ацтека» в Мехико. Уже на 9-й минуте Хулиан Киньонес вывел мексиканцев вперёд, а во втором тайме на 67-й минуте Рауль Хименес удвоил преимущество.