Кот-д’Ивуар вырвал победу над Эквадором на ЧМ-2026 на последней минуте

Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Эквадора со счётом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Единственный гол в матче был забит на 90-й минуте — отличился Амад Диалло, принёсший своей команде победу в концовке встречи.

Команды выступают в группе Е, где также играют сборные Германии и Кюрасао. Их очная встреча завершилась ранее со счетом 7:1 в пользу немецкой команды.

В следующем туре Кот-д’Ивуар 20 июня сыграет с Германией, а Эквадор 21 июня встретится со сборной Кюрасао.

Ранее сборные Нидерландов и Японии сыграли вничью со счётом 2:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе сборные выступают в группе F и после первого тура набрали по одному очку. В этом квартете также играют команды Швеции и Туниса.