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15 июня, 05:32

Германия обогнала Бразилию по голам на чемпионатах мира

Обложка © Х / DFB-Team

Обложка © Х / DFB-Team

Сборная Германии вышла на первое место по количеству забитых мячей за всю историю чемпионатов мира по футболу, опередив Бразилию после победы над командой Кюрасао.

Теперь в активе немецкой сборной (с учётом результатов ФРГ и объединённой Германии) 239 голов, тогда как у Бразилии — 238.

Германия является четырёхкратным чемпионом мира и 21 раз участвовала в финальных стадиях турнира. Бразилия выступала на всех 23 чемпионатах мира и является пятикратным победителем турнира.

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Напомним, немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1 в матче группового этапа чемпионата мира, который прошёл в Хьюстоне (США). В составе победителей отличились Феликс Нмеча, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Натаниэль Браун и Дениз Ундав, а Кай Хаверц оформил дубль. Единственный гол у Кюрасао забил Ливано Комененсия.

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Артём Гапоненко
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