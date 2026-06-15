Месси выйдет в старте сборной Аргентины на матч ЧМ против Алжира

Лионель Месси, несмотря на недавнюю мышечную травму, полученную 25 мая, будет играть в стартовом составе сборной Аргентины в первом матче группового этапа ЧМ-2026 года против Алжира. Об этом сообщает El Desmarque.

Капитан команды тренируется с партнёрами уже более десяти дней и, по информации источника, находится в отличной физической форме. Игра запланирована на 16 июня в Канзас-Сити (США). Аргентина также сыграет в группе J с Иорданией и Австрией.

Ранее защитник сборной США Крис Ричардс установил уникальное достижение на чемпионате мира. Так, он стал первым футболистом за последние 60 лет, завершившим матч мундиаля без единой ошибки при передачах.