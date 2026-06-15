«Прибыльнее Месси и Роналду»: Шакира стала самым высокооплачиваемым «игроком» ЧМ за 20 лет

Колумбийская исполнительница Шакира стала первым в истории человеком, выступившим на четырёх мировых футбольных первенствах, а также негласно получила статус самого коммерчески успешного «игрока» турнира. Об этом пишет телеграм-канал «Медийка», который проанализировал успех звезды.

В 2006 году она исполнила Hips Don't Lie в Германии. В 2010 — Waka Waka, который стал гимном соревнований, проходящих в Южной Африке. 2014 ознаменовался зажигательным треком La La La, а 2026 годах — новым Dai Dai. Никто из других музыкантов не может похвастаться таким количеством исполнений треков для чемпионатов мира. Согласно приблизительным подсчётам журналистов, совокупный заработок Шакиры от этих песен способен достичь отметки в 120 миллионов долларов.

Как отмечено в тексте, величайшие футболисты в истории — Лионель Месси и Криштиану Роналду — за минувшие два десятилетия получили от выступлений на чемпионатах мира около 15-20 миллионов долларов.

Согласно сведениям Guinness, на которые ссылается инсайдер, композиция Waka Waka, которую мир услышал на мундиале в 2010 году, принесла исполнительнице примерно от 50 до 70 миллионов долларов. Этот хит до сих пор регулярно возвращается в глобальные музыкальные рейтинги каждый раз, когда стартует очередной чемпионат. Спустя шестнадцать лет после выхода культового трека у Шакиры появился шанс превзойти собственное достижение: в четверг, 11 июня, на церемонии открытия чемпионата мира 2026 года она представила новую песню Dai Dai. Мероприятие прошло на стадионе «Ацтека» в столице Мексики Мехико.

Последние годы стали для певицы временем серьёзных испытаний, которые могли бы сломать любого другого артиста. Однако она не только выстояла под напором обстоятельств, но и сумела превратить боль и давление в творческую энергию. За кулисами сценического блеска разворачивалась настоящая личная драма: публичное и эмоционально тяжёлое расставание с Жераром Пике, отцом её двоих детей, за которым пристально следил весь мир. Параллельно с этим на неё давил груз судебных разбирательств в Испании по громкому налоговому делу, грозившему не только репутационными потерями, но и большими юридическими последствиями. Несмотря на всю тяжесть этих событий, финал этой главы оказался победным — суд недавно вынес решение в её пользу. И теперь, словно очистившись через бурю, она открыла новую главу своей карьеры, наполненную свободой, переосмыслением и свежим вдохновением.