Шакира, BTS и Мадонна: FIFA впервые проведёт Halftime Show в финале Мундиаля

FIFA впервые проведёт Halftime Show с участием Шакиры, Мадонны и BTS на ЧМ‑2026
ФИФА впервые устроит концерт в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Главными звёздами шоу станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Об этом организация объявила в соцсети X.
Финальный матч ЧМ-2026 пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США. За организацию музыкальной части отвечает фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Формат шоу в перерыве хорошо известен по американскому Супербоулу, однако для финала чемпионата мира по футболу такой концерт станет первым в истории.
Мероприятие проведут в поддержку Образовательного фонда FIFA Global Citizen. Организация планирует собрать $100 млн для развития доступа детей к качественному образованию и футболу по всему миру. С каждого проданного билета на матчи ЧМ в фонд будут перечислять по $1.
Ранее певица Шакира показала отрывок гимна Чемпионата мира по футболу-2026. Премьера полной версии, по её словам, состоится 14 мая. Таким образом, артистка сделала уже четыре песни для Мундиалей.
