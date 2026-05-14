Шакира, BTS и Мадонна: FIFA впервые проведёт Halftime Show в финале Мундиаля

ФИФА впервые устроит концерт в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Главными звёздами шоу станут Шакира, Мадонна и южнокорейская группа BTS. Об этом организация объявила в соцсети X.

Финальный матч ЧМ-2026 пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США. За организацию музыкальной части отвечает фронтмен группы Coldplay Крис Мартин. Формат шоу в перерыве хорошо известен по американскому Супербоулу, однако для финала чемпионата мира по футболу такой концерт станет первым в истории.

Мероприятие проведут в поддержку Образовательного фонда FIFA Global Citizen. Организация планирует собрать $100 млн для развития доступа детей к качественному образованию и футболу по всему миру. С каждого проданного билета на матчи ЧМ в фонд будут перечислять по $1.

Ранее певица Шакира показала отрывок гимна Чемпионата мира по футболу-2026. Премьера полной версии, по её словам, состоится 14 мая. Таким образом, артистка сделала уже четыре песни для Мундиалей.