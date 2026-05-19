В Испании суд обязал налоговую вернуть Шакире 55 млн евро

Испанский суд встал на сторону певицы Шакиры в налоговом споре и постановил вернуть ей более 55 млн евро, ранее взысканных в виде штрафов и начислений. Решение содержится в материалах мадридского суда и относится к налоговому периоду 2011 года.

Суть разбирательства заключалась в определении налогового резидентства. Испанские власти утверждали, что певица должна была платить налоги в стране, однако суд пришёл к выводу, что юридические основания для этого не подтверждены. В Испании налоговым резидентом считается лицо, находящееся на территории страны более 183 дней в году. Суд установил, что Шакира провела в Испании 163 дня.

На этом основании суд обязал налоговую службу вернуть ранее уплаченные суммы вместе с начисленными процентами. Фискальные органы ссылались на её личные связи с бывшим футболистом Жераром Пике, а также на предполагаемую экономическую деятельность в Испании. Однако суд отметил, что личные отношения не могут автоматически определять налоговый статус, а доказательств того, что «центр экономических интересов» певицы в 2011 году находился в Испании, представлено не было.

Ранее колумбийская певица Шакира анонсировала выход официального гимна чемпионата мира по футболу 2026 года — трек «Dai Dai» создан совместно с афробитс-исполнителем Burna Boy. В коротком ролике Шакира появляется на поле легендарной арены в окружении танцовщиков. Шакира считается «королевой» Чемпионатов мира по футболу, так как её песни сопровождали четыре турнира подряд.