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15 июня, 21:32

Бельгия и Египет сыграли вничью в матче чемпионата мира

Обложка © X / Africa View Facts

Обложка © X / Africa View Facts

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счётом 1:1.

Египет вышел вперёд на 19-й минуте. Гол забил Эмам Ашур. Во втором тайме бельгийцы сравняли счёт после автогола Мохамеда Хани на 66-й минуте.

Сборные выступают в группе G. После первого тура Бельгия и Египет набрали по одному очку. В этом же квартете играют Иран и Новая Зеландия. Их матч пройдёт в ночь на 16 июня по московскому времени.

Бельгия во втором туре сыграет с Ираном 21 июня. Египет в ночь на 22 июня встретится с Новой Зеландией.

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Ранее сообщалось, что сборная Кабо-Верде в первом для себя матче на чемпионатах мира сыграла вничью с Испанией со счётом 0:0. Встреча группы H прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Для дебютанта турнира этот результат стал историческим, поскольку Испания считалась фаворитом встречи. После игры у обеих команд оказалось по одному очку, во втором туре испанцы сыграют с Саудовской Аравией, тогда как Кабо-Верде встретится с Уругваем.

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Антон Голыбин
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