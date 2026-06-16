Футболисты сборных Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ-2026

В Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся матч группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором сборная Ирана сыграла вничью с командой Новой Зеландии. Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе иранцев отличились Рамин Резаеиан на 32-й минуте и Мохаммад Мохеби на 64-й. Гол Мохеби стал знаковым событием для российского футбола: он стал первым представителем Российской премьер-лиги (РПЛ), забившим на чемпионате мира 2026 года. Всего в заявках команд-участниц турнира значатся 12 футболистов из клубов чемпионата России. В составе новозеландцев дубль оформил Элайджа Джаст, забив на 7-й и 54-й минутах.

Обе сборные набрали по одному очку и делят первое и второе места в группе G. Ранее в этом квартете команды Бельгии и Египта также сыграли вничью — 1:1. Во втором туре 21 июня иранцы встретятся с бельгийцами, а новозеландцы в ночь на 22 июня сыграют с египтянами.

Ранее в американском Майами на групповом этапе чемпионата мира по футболу сборные Саудовской Аравии и Уругвая не смогли выявить победителя. Матч завершился со счётом 1:1. На 41-й минуте счёт открыл защитник саудовцев Абдулела Аль-Амри. Уругвайцы отыгрались ближе к концу встречи: на 80-й минуте гол забил Максимилиано Араухо.