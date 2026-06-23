Мбаппе оформил дубль в матче с Ираком и догнал Клозе по числу голов на ЧМ

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе сделал дубль в матче 2-го тура чемпионата мира между командами Франции и Ирака. На данный момент счёт в игре 3:0.

Благодаря первому голу нападающий «Реала» вошёл в тройку лучших бомбардиров мировых первенств, догнав бразильца Роналдо. На 54-й минуте Мбаппе забил второй мяч и сравнялся с немцем Мирославом Клозе — у обоих по 16 голов. Лидирует же аргентинец Лионель Месси с 18 мячами.

Третий гол в ворота сборной Ирака забил Усман Дембеле.