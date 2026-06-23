100-летняя фанатка Месси стала звездой трансляции матча против Австрии на ЧМ

100-летняя фанатка Лионеля Месси стала невольной звездой телетрансляции матча группового этапа чемпионата мира против Австрии. Ровеснице века посчастливилось увидеть исторический рекорд нападающего с трибун AT&T в Арлингтоне (штат Техас). При этом в руках она держала плакат с надписью «Столетняя болельщица Месси» (100 Year Old Messi Fan).

Пожилую фанатку зовут Иоланда. Бабушка смотрит каждую игру чемпионата мира и мечтает встретиться со своим кумиром. Ранее она посетила матч «Интер Майами», куда также принесла необычный плакат с предложением жениться на ней.

100-летняя бабушка предложила Месси жениться на ней на матче «Интер Майами». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fabriziorom

Напомним, в матче с Австрией форвард оформил дубль и установил новый рекорд мировых первенств. Теперь на его счету 18 голов в финальных турнирах чемпионатов мира. Таким образом, 38-летний нападающий превзошёл достижение бразильца Роналдо, у которого было 15 мячей, а также опередил Мирослава Клозе, завершившего карьеру с 16 голами.

Примечательно, что сборная Аргентины на текущем чемпионате мира забивает исключительно усилиями Лионеля Месси. В первом туре форвард оформил хет-трик в ворота сборной Алжира.