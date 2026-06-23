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22 июня, 21:03

Месси забил все пять голов Аргентины на чемпионате мира

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Лионель Месси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alizada Studios

Сборная Аргентины на текущем чемпионате мира забивает исключительно усилиями Лионеля Месси. Об этом свидетельствуют статистические данные после двух туров группового этапа. Нападающий оформил дубль в матче против Австрии и довёл свой лицевой счёт до пяти мячей.

Встреча группы J прошла 22 июня в Арлингтоне (штат Техас). Первый гол Месси стал для него 17-м в финальных турнирах мировых первенств. Этот мяч позволил аргентинцу превзойти достижение Мирослава Клозе (16 голов), которое немецкий форвард установил в 2014 году. Второй мяч в том же матче упрочил лидерство Лео в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Сборная Аргентины после двух побед обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Судьба второй строчки в группе решится в заключительном туре, где Австрия сыграет с Алжиром.

В Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси
В Аргентине открыли 26-метровую статую Лионеля Месси

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком встречи второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии. Аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони одержала победу со счётом 2:0 благодаря двум голам своего капитана.

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Антон Голыбин
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