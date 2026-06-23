Месси забил все пять голов Аргентины на чемпионате мира

Сборная Аргентины на текущем чемпионате мира забивает исключительно усилиями Лионеля Месси. Об этом свидетельствуют статистические данные после двух туров группового этапа. Нападающий оформил дубль в матче против Австрии и довёл свой лицевой счёт до пяти мячей.

Встреча группы J прошла 22 июня в Арлингтоне (штат Техас). Первый гол Месси стал для него 17-м в финальных турнирах мировых первенств. Этот мяч позволил аргентинцу превзойти достижение Мирослава Клозе (16 голов), которое немецкий форвард установил в 2014 году. Второй мяч в том же матче упрочил лидерство Лео в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Сборная Аргентины после двух побед обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Судьба второй строчки в группе решится в заключительном туре, где Австрия сыграет с Алжиром.

Ранее Лионель Месси был признан лучшим игроком встречи второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии. Аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони одержала победу со счётом 2:0 благодаря двум голам своего капитана.